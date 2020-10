Der zweitägige EU-Sondergipfel ist nach Beratungen über die Stärkung der Europäischen Wirtschaft am Freitagnachmittag zu Ende gegangen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigten an, auf Pressekonferenzen Bilanz zu ziehen. Am ersten Gipfeltag war nach langem Streit eine Einigung auf eine gemeinsame Linie zur Türkei und auf Belarus-Sanktionen gelungen./vsr/DP/eas