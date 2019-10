EU-Staaten beraten am Sonntagabend über Stand der Brexit-Gespräche

"Die Hoffnung ist, dass die britischen Unterhändler ausreichend Flexibilität gezeigt haben, um die Verhandlungen fortsetzen und rasch abschliessen zu können", sagte ein EU-Diplomat. "Die Uhr tickt."

Am Donnerstag war nach einem Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit seinem irischen Kollegen Leo Varadkar unerwartet Bewegung in den Brexit-Streit gekommen. Nach EU-Angaben hat London Zugeständnisse bei der Frage in Aussicht gestellt, wie künftig Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden können. Daraufhin begannen beide Seiten am Samstag eine neue, intensive Verhandlungsrunde. Ziel ist eine Einigung bis zum EU-Gipfel am Donnerstag. Der britische EU-Austritt ist für den 31. Oktober vorgesehen./vsr/DP/edh

