EU-Staaten einig bei Schutz von Bauern gegen unfaire Handelspraktiken

Landwirte in Europa sollen nach einer Übereinkunft der EU-Staaten künftig besser vor unfairer Behandlung durch grosse Handelskonzerne geschützt werden. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission stimmten Vertreter der Staaten am Montag in Brüssel zu. Damit die Vorschläge Gesetz werden können, müssen sich die EU-Länder jedoch noch mit dem Europaparlament verständigen. Innerhalb des Parlaments sind die Diskussionen noch im Gange.