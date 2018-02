EU-Staaten unterstützen Gegenmassnahmen im Fall von US-Strafzöllen

Die EU-Staaten wollen bei der Verhängung von Strafzöllen durch die USA Gegenmassnahmen ergreifen. Die EU-Aussenhandelsminister hätten das Vorgehen der EU-Kommission in der Frage unterstützt, sagte der bulgarische Wirtschaftsminister Emil Karanikolow nach einem Treffen der EU-Aussenhandelsminister am Dienstag in Sofia.