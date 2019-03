EU-Staaten versenken eine EU-weite Digitalsteuer

(Zusammenfassung) - Die EU verzichtet auf die Einführung einer EU-weiten Steuer auf Internet-Unternehmen wie Google oder Amazon. Vier EU-Staaten blockierten am Dienstag bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag von Deutschland und Frankreich. Nun will die EU die Arbeiten auf OECD-Ebene vorantreiben.