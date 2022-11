In anderen Teilen passten die Staaten den Vorschlag der Kommission an, um die nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. So gibt es teils Sonderregeln für kleinere Banken, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Iris Bethge-Krauss vom Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) sprach von "wichtigen Verbesserungen" in der Position der Länder gegenüber dem Vorschlag der Kommission, jedoch gebe es noch keine Lösung für den starken Anstieg der Kapitalanforderungen./dub/DP/stw