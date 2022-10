Auch eine Reform des Preisindexes am Gas-Handelsplatz TTF befürwortet die Bundesregierung. "Das wird eine deutlich preissenkende Wirkung haben", sagte Habeck. Viele Kaufverträge orientieren sich am Preisindex des TTF, der stark schwankt. Staatssekretär Sven Giegold sagte, man müsse dafür sorgen, dass die hohen Preise auf dem kurzfristigen Spotmarkt nicht langfristige Kaufverträge beschädigten. Die EU-Kommission arbeitet laut Simson an einem alternativen Preisindex zum TTF, der in der nächsten Füllsaison arbeitsfähig sein sollte.