EU-Staaten wollen Briten nach Brexit visafreies Reisen ermöglichen

Die EU-Staaten wollen britischen Staatsbürgern nach dem Brexit die visafreie Einreise ermöglichen. Darauf verständigten sich die 27 bleibenden EU-Staaten am Freitag in Brüssel. Sie müssen sich noch mit dem Europaparlament einigen, damit die Regelung nach dem EU-Austritt Grossbritanniens in Kraft treten könne. Sie soll für Aufenthalte bis zu 90 Tagen gelten. Briten müssten sich aber vorab über das Einreisesystem Etias registrieren.