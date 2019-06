EU-Staats- und Regierungschefs ermahnen Türkei wegen Erdgasbohrungen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Türkei erneut wegen der Erdgas-Bohrungen rund um Zypern ermahnt. Die Türkei müsse Zurückhaltung üben, die Souveränität Zyperns achten und die Aktivitäten einstellen, hiess es in der Gipfelerklärung am späten Donnerstagabend in Brüssel. Der EU-Gipfel verhängte zwar keine Sanktionen, liess die Möglichkeit dazu aber weiter offen.