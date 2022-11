EU-Behörden haben nach eigenen Angaben einen komplexen internationalen Steuerbetrug über geschätzt 2,2 Milliarden Euro aufgedeckt. An dem "vermutlich grössten jemals in der EU ermittelten Mehrwertsteuerbetrug" seien Hunderte Menschen beteiligt gewesen, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) am Dienstag in Luxemburg mit. Das Mehrwertsteuerbetrugssystem habe "auf dem Verkauf beliebter elektronischer Waren basiert". Geräte wurden online verkauft und gleichzeitig wurden von den nationalen Behörden Mehrwertsteuer-Rückerstattungen eingefordert.

29.11.2022 22:18