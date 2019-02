EU stärkt emissionsarme Investments

Nachhaltige Investments zur Einhaltung der Pariser Klimaziele werden in der EU künftig stärker gefördert. Auf entsprechende neue Regeln einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten in der Nacht auf Dienstag in Brüssel. Die Einigung muss noch formell angenommen werden, bevor sie in Kraft treten kann.