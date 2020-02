EU strebt Verhandlungslösung zu US-Strafzöllen auf Flugzeuge an

"Wir nehmen die US-Entscheidung zur Kenntnis", erklärte ein Kommissionssprecher dazu am Samstag in Brüssel.

"Aus unserer Sicht sollte der Fokus nun darauf liegen, eine Verhandlungslösung für den Flugzeugstreit auf der Grundlage konkreter EU-Vorschlage zu bestehenden Subventionen und künftigem Verhalten in diesem Sektor zu finden", sagte der Sprecher.

Washington hatte Ende vergangenen Jahres von der Welthandelsorganisation WTO das Recht bekommen, Strafzölle von bis zu 100 Prozent auf Waren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar zu erheben. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer liess am Freitagabend in Washington mitteilen, die Erhöhung von 10 auf 15 Prozent trete am 18. März in Kraft.

Die EU ihrerseits wartet auf eine Entscheidung der WTO zu unerlaubten Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing. Ein Schlichter soll in den kommenden Monaten die Höhe erlaubter EU-Vergeltungszölle festlegen. Die EU rechnet mit Milliardensummen.

(AWP)