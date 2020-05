EU und Grossbritannien überziehen sich mit Vorwürfen

Nach den jüngsten erfolglosen Gesprächen über die Beziehungen nach dem Brexit überziehen sich die Europäische Union und Grossbritannien mit Vorwürfen. EU-Unterhändler Michel Barnier reagierte am Mittwoch gereizt auf einen offenen Brief seines britischen Kollegen David Frost, der sich über die Brüsseler Verhandlungslinie beklagt hatte. Barnier hielt dagegen und schrieb an Frost: "Ich möchte nicht, dass der Ton, den Sie angeschlagen haben, das gegenseitige Vertrauen und die konstruktive Atmosphäre beeinträchtigt, die zwischen uns unerlässlich ist."