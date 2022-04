EU und Indien beschliessen gemeinsamen Rat für Handel und Technologie

Die Europäische Union und Indien haben einen gemeinsamen Rat für Handel und Technologie ins Leben gerufen. Beide Seiten seien sich angesichts der sich rasch ändernden geopolitischen Lage einig, dass es eine tiefe strategische Zusammenarbeit brauche, hiess es in einem gemeinsamen Statement am Montag während eines Besuchs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. "Diese Beziehung ist heute wichtiger denn je", sagte die deutsche Politikerin mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien.