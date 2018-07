EU und Japan verschieben Gipfel zu Freihandelsabkommen wegen Unwetter

Die Unterzeichnung des neuen Freihandelsabkommens zwischen der EU und Japan wird wegen der Unwetterkatastrophe in Japan verschoben. Das für diesen Mittwoch in Brüssel geplante Gipfeltreffen dazu werde nun am Dienstag kommender Woche in Tokio stattfinden, kündigte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag an. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte Japan die Verschiebung des Gipfels kurz zuvor offiziell angeboten.