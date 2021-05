EU und USA nennen Datum für ersten Gipfel mit Biden

Das geplante Treffen zwischen dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und Spitzenvertretern der EU wird am 15. Juni stattfinden - also einen Tag nach dem Nato-Gipfel in Brüssel. Das teilte der Auswärtige Dienst der EU am Mittwoch nach einem Treffen von Generalsekretär Stefano Sannino mit US-Vizeaussenministerin Wendy Sherman mit. Als Themen für die geplanten Gespräche hatten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel bereits im April die Bewältigung der Corona-Pandemie, den Kampf gegen den Klimawandel sowie den Multilateralismus und Sicherheitsfragen genannt. Am Tag nach dem EU-USA-Gipfel will Biden in Genf den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen./aha/DP/he