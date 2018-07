EU-Unterhändler Barnier reagiert zurückhaltend auf britische Brexit-Vorschläge

Die britische Premierministerin Theresa May hatte eine enge Zollkooperation und eine Freihandelszone nur für Waren vorgeschlagen und dafür die langfristige Einhaltung von EU-Standards in Aussicht gestellt. Bei Dienstleistungen und Freizügigkeit will Grossbritannien nach dem EU-Austritt jedoch stärker selbst bestimmen.

Die Vorschläge gelten in Grossbritannien als Zugeständnis an die EU und hatten zu den Rücktritten der Brexit-Befürworter David Davis und Boris Johnson von ihren Ministerposten geführt. Deshalb wird mit Spannung erwartet, in wieweit sie für die EU akzeptabel sind.

Barnier legte sich noch nicht fest, sagte aber: "Ausserhalb der Europäischen Union kann man nicht dieselben Rechte haben wie drinnen. So ist die Teilhabe am Binnenmarkt für jene reserviert, die die Regeln einhalten."

Man werde sich in den nächsten Tagen zunächst das für Donnerstag erwartete Weissbuch anschauen, in dem May ihre Vorschläge ausführen will. Die EU brauche Klarheit, um die Brexit-Verhandlungen voranzubringen. Ein Abkommen über den EU-Austritt im März 2019 soll bis Oktober stehen./vsr/DP/nas

