EU-Unterhändler hält Brexit-Einigung diese Woche für möglich

(Ausführliche Fassung) - EU-Unterhändler Michel Barnier hält eine Brexit-Einigung mit Grossbritannien noch diese Woche für möglich. Dies sagte Barnier am Dienstag in Luxemburg. Nicht nur Deutschland fordert aber weitere Zugeständnisse aus London. Der EU-Binnenmarkt müsse geschützt und der Frieden in Nordirland gewahrt werden, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD): "Jetzt liegt es wieder mal an unseren britischen Partnern, das zu tun, was nötig ist."