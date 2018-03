EU unterstützt Türkei mit Millionenbeträgen beim Grenzschutz

Heikel ist die EU-Hilfe, weil der Regierung in Ankara von Menschenrechtsorganisationen vorgeworfen wird, Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien gewaltsam an der Flucht in die Türkei zu hindern. Der "Spiegel" berichtete, mehrere Flüchtlinge hätten sogar erzählt, unter Beschuss durch türkische Soldaten geraten zu sein.

Die EU hat vor allem ein starkes Interesse daran, dass die Türkei ihre Küstenabschnitte sowie die Landgrenzen zu Griechenland und Bulgarien ordentlich kontrolliert, um illegale Grenzübertritte in die EU zu verhindern./aha/DP/fba

(AWP)