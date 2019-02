EU-Urheberrechtsreform macht Datenschützern Kopfzerbrechen

Die derzeit diskutierte Reform des Urheberrechts könnte auch datenschutzrechtliche Probleme zur Folge haben. Nach Einschätzung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, besteht gerade beim Einsatz von sogenannten Upload-Filtern die Gefahr, dass grosse Anbieter solcher Software verstärkt Daten über Nutzer vieler Plattformen und Dienste im Internet bekommen. "Auch wenn Uploadfilter nicht explizit im Gesetzentwurf gefordert werden, wird es in der praktischen Anwendung auf sie hinauslaufen", warnte Kelber am Dienstag in einer Mitteilung.