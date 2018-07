EU: US-Autozölle würden Milliardenschaden in den USA verursachen

(Ausführliche Fassung) - Die Europäische Union hat die USA für den Fall von Sonderzöllen auf Autos vor erheblichen weltweiten Vergeltungsmassnahmen mit Milliardenschäden für die US-Wirtschaft gewarnt. Mögliche Gegenzölle der US-Handelspartner könnten amerikanische Exporte im Wert von rund 250 Milliarden Euro treffen, erklärte die EU-Kommission in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme. In der Folge wären Millionen Jobs in den USA in Gefahr. Man werde alles tun, das zu verhindern, sagte ein Sprecher. Auch deshalb reise Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Ende Juli nach Washington.