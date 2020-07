EU-Vordenker Jacques Delors wird 95 Jahre alt

Der am 20. Juli 1925 in Paris geborene Delors meldet sich zu aktuellen politischen Fragen nur noch selten zu Wort. Als die Corona-Krise im Frühjahr ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte, mahnte er aber Einheit der Partner an. Fehlende Solidarität stelle "eine tödliche Gefahr für die EU" dar, warnte er.

In Delors' Brüsseler Amtszeit machte der Vertrag von Maastricht die Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union. Der sogenannte Delors-Bericht wies den Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion.

Während der Ostblock zusammenbrach und die Frage der deutschen Wiedervereinigung alte Ressentiments aufkeimen liess, zimmerte Delors an der Vertiefung der Zusammenarbeit. Heftige Kontroversen gab es damals mit Grossbritanniens Premierministerin, der "Eisernen Lady" Margaret Thatcher.

Der nüchtern wirkende Delors bewies häufig Weitsicht: In einem Interview legte er schon 2012 - also lange vor dem Brexit-Votum der Briten - einen Austritt Grossbritanniens aus der EU nahe. 2015, zwei Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden, wurde er bei einem EU-Gipfel zum "Ehrenbürger Europas" ernannt.

