EU warnt vor Beschränkung der Pressefreiheit in der Corona-Krise

Vor dem Tag der Pressefreiheit hat die Europäische Union Hindernisse für Medien in der Corona-Krise scharf kritisiert. "Es ist sehr bedenklich, dass die Covid-19-Pandemie in einigen Ländern als Vorwand benutzt wird, um der Pressefreiheit unzulässige Beschränkungen aufzuerlegen", heisst es in einer Erklärung, die der Aussenbeauftragte Josep Borrell am Samstag im Namen der 27 EU-Staaten abgab.