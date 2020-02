EU will fairen Wettbewerb mit Grossbritannien festschreiben

Fairness und klare Regeln sollen das künftige Verhältnis der Europäischen Union zu Grossbritannien bestimmen - so haben es die 27 EU-Staaten am Dienstag in Brüssel beschlossen. Ihre Europaminister verabschiedeten genaue Vorgaben für die Verhandlungen mit den Briten, die Ende Januar aus der EU ausgetreten waren. Anfang März sollen diese Gespräche beginnen, die absehbar schwierig werden und unter hohem Zeitdruck stehen. Im Mittelpunkt des Mandats stehen faire Wettbewerbsbedingungen.