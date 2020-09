EU will Investitionsabkommen mit China noch vor Jahresende

Die EU will sich bei den anstehenden Spitzengesprächen mit China auf einen konkreten Plan für einen schnellen Abschluss des geplanten Investitionsabkommens verständigen. Ziel sei, die Verhandlungen bis Ende des Jahres abzuschliessen, sagte ein ranghoher EU-Beamter am Freitag in Brüssel. Aus EU-Sicht müsse China allerdings weitere Zugeständnisse bei den Themen Marktzugang und nachhaltige Entwicklung machen.