EU will mobile Arbeitnehmer besser schützen

Eine neue Europäische Arbeitsbehörde soll schon ab 2019 die Rechte von Bürgern durchsetzen, die in einem anderen EU-Land arbeiten. Die EU-Kommission erläuterte am Dienstag in Strassburg ihre Pläne für die Agentur namens ELA. Zudem forderte sie alle EU-Länder auf, Selbstständige und Menschen in Teilzeit oder befristeten Verträgen sozial besser abzusichern. Dies betreffe inzwischen vier von zehn Erwerbstätigen, teilte die Kommission mit.