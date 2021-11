EU will Sanktionsregime gegen Migration über Belarus beschliessen

Angesichts der steigenden Migrantenzahlen an der polnischen EU-Aussengrenze wird in Brüssel mit Hochdruck an neuen Sanktionsinstrumenten gegen Fluggesellschaften und andere Beteiligte an illegalen Schleuseraktivitäten gearbeitet. Nach Angaben von Diplomaten wollen die ständigen Vertreter der Regierungen der EU-Länder bereits an diesem Mittwoch eine Ausweitung des aktuellen Sanktionsregimes auf den Weg bringen. Sie könnte bereits bei dem EU-Aussenministertreffen am kommenden Montag offiziell beschlossen werden.