EU will von China konkrete Zusagen zur Marktöffnung

Demnach sollen beide Seiten bis zum Sommer ausmachen, welche Hürden für den Marktzugang sie ins Visier nehmen wollen. Bis spätestens zum Gipfel im Jahr 2010 sollen dann konkret Fristen festgelegt werden, um diese Hindernisse zügig abzubauen.

Ebenfalls für 2020 strebt die EU einen Sondervertrag mit der Volksrepublik an, der für eine Zunahme der Investitionsflüsse sorgen soll. Darüber wird bereits seit fast zehn Jahren verhandelt.

An dem Gipfeltreffen am kommenden 9. April in Brüssel sollen der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk teilnehmen. Der sechsseitige Entwurf ist noch nicht mit der chinesischen Seite abgestimmt, damit dürfte er sich noch ändern.

Das Dokument spiegle jedoch die Unzufriedenheit der Europäer mit China wider, sagten EU-Diplomaten. So hätten ausländische Firmen in der Volksrepublik mit Einschränkungen zu kämpfen, während chinesische Unternehmen von der Offenheit der Europäischen Union voll profitierten. Ähnliche Vorwürfe kommen auch aus den USA, die deswegen einen Handelskonflikt mit China entfacht haben.

(AWP)