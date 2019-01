Der im Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) vereinbarte Mechanismus zur Beilegung von Investorenstreitigkeiten sei mit EU-Recht vereinbar. So heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Rechtsgutachten des Generalanwalts Yves Bot des EU-Gerichtshofes (EuGH) in Luxemburg.