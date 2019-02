EuGH soll Auskunftspflichten von YouTube bei Raubkopien umreissen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg muss klären, welche Nutzerdaten Videoplattformen herausgeben müssen, wenn dort illegal urheberrechtlich geschützte Werke hochgeladen werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwies diese Frage am Donnerstag an das Gericht in Luxemburg.