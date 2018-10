Euro-Finanzminister wegen Italiens Schuldenplänen in Sorge

(Ausführliche Fassung) - Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung des hoch verschuldeten Italiens in Sorge. "Italien beschäftigt uns alle", sagte der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno am Rande des Treffens am Montag in Luxemburg. "Wir haben Fragen und erwarten Antworten." Die ersten Signale aus Rom seien wenig beruhigend, sagte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra.