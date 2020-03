Eurogruppe will Folgen der Coronavirus-Epidemie kontern

Die Finanzminister der Eurogruppe wollen am Montag in einer Videokonferenz (15.00 Uhr) über ein umfassendes Krisenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie beraten. Dies hatte Eurogruppenchef Mario Centeno am Wochenende angekündigt. Die Videokonferenz ersetzt ein Ministertreffen in Brüssel, das wegen der Reisebeschränkungen abgesagt wurde.