Eurogruppen-Chef fordert neue Instrumente gegen Corona-Krise

Eurogruppen-Chef Mario Centeno plädiert für neue Instrumente als Antwort auf die Corona-Wirtschaftskrise. "Wir sollten prüfen, wie wir bestehende Instrumente nutzen können, aber wir sollten auch offen dafür sein, Alternativen zu erwägen, wenn sich erstere als unzureichend erweisen", schrieb Centeno an die EU-Finanzminister. Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vor.