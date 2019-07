Eurogruppen-Chef froh über abgewendetes Strafverfahren gegen Italien

Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche verkündet, von dem angepeilten Strafverfahren abzusehen. Die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in Rom setzt unter anderem ein teures Grundeinkommen sowie eine Rentenreform um. Kurz zuvor hatte sie in einem Massnahmenpaket beschlossen, einen Teil der geplanten Ausgaben einzufrieren.

Italien weist mit rund 132 Prozent nach Griechenland die höchste Schuldenquote in der EU auf - das ist das Verhältnis der Gesamtverschuldung zur Wirtschaftskraft. Der Schuldenstand beträgt etwa 2,3 Billionen Euro. In der Eurozone ist maximal eine Schuldenquote von 60 Prozent erlaubt, liegt ein Land darüber, muss es Gegenmassnahmen treffen. Am Ende eines Strafverfahrens können theoretisch Strafen in Milliardenhöhe stehen.

Es sei eine gute Entscheidung, sagte auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire mit Blick auf das Vorgehen der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde und Italien hätten eine gemeinsame Basis gefunden./asa/DP/jha

(AWP)