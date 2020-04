Eurogruppen-Chef: 'Wir sind sehr nah dran an einer Einigung'

Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat die EU-Finanzminister zum Kompromiss bei den geplanten Milliardenhilfen für Staaten, Firmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise aufgerufen. "Wir sind sehr nah dran an einer Einigung", sagte Centeno am Donnerstagabend kurz vor einer neuen Verhandlungsrunde der Minister. "Ich vertraue darauf - ich vertraue immer noch darauf, dass diesmal alle dieser Aufgabe gerecht werden."