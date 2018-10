Eurokritische Aussagen aus Italien verschrecken Finanzmärkte

(neu: Kursentwicklung, mehr Details und Hintergrund) - In Italien haben eurokritische Aussagen aus den Reihen einer der populistischen Regierungsparteien Anleger verschreckt und erneut zu Kursturbulenzen an den Finanzmärkten geführt. Am Dienstag brachte ein Finanzpolitiker der Regierungspartei Lega den Euro mit den wirtschaftlichen Problemen des Landes in Verbindung.