Europa-Betriebsrat von VW: Mehr Zusammenhalt in Corona-Krise nötig

Die Arbeitnehmervertreter im VW -Konzern fordern die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission auf, den Zusammenhalt in der Corona-Krise entschlossener zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Nötig sei ein "solidarisch finanziertes Wiederaufbauprogramm für die europäische Wirtschaft, um die Stärke der europäischen Industrie langfristig zu erhalten", heisst es in einem Brief von Betriebsratschef Bernd Osterloh vom Mittwoch.