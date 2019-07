Auf Lagarde verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag in Brüssel, wie Ratspräsident Donald Tusk mitteilte. Die Amtszeit bei der EZB dauert acht Jahre. Der Präsident kann nicht wiedergewählt werden. Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt entscheidet wichtige Fragen der Geldpolitik in der Euro-Zone und bestimmt unter anderem den Leitzinssatz, der auch für Sparer und Kreditnehmer wichtig ist. Die EZB soll zudem für Preisstabilität sorgen.

Lagarde (63) gilt als Grande Dame der Finanzwelt. Die Französin steht seit 2011 - nach dem unrühmlichen Abgang ihres Landsmannes Dominique Strauss-Kahn - als erste Frau an der Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF). Sie gilt als gut vernetzte, geschickte Verhandlerin. Vor ihrer Laufbahn beim IWF hatte sie sich als Anwältin und später als Ministerin einen Namen gemacht. Beim IWF wurde sie zu einer der zentralen Figuren in der Euro-Schuldenkrise und machte sich dabei zeitweise zum Feindbild vieler Menschen in Griechenland.

Der italienische Wirtschaftswissenschaftler Draghi hat das Amt bei der EZB seit 2011 inne. Er steht dem EZB-Rat vor und repräsentiert die Bank bei internationalen Treffen. Während seiner Amtszeit setzte er vor allem mit seiner lockeren Geldpolitik starke Akzente.

Kritik an von der Leyen

Ebenso wurde bekannt, dass die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission wechseln soll als Nachfolge von Jean-Claude Juncker. Die Kandidatin muss durch das Europäische Parlament bestätigt werden. Es ist ungewiss, ob von der Leyen die nötige Mehrheit unter den Abgeordneten bekommen wird. Zu dem vereinbarten Personalpaket gehören auch der belgische Ministerpräsident Charles Michel (Liberale) als EU-Ratspräsident und der spanische Außenminister Josep Borrell als EU-Außenbeauftragter.

Am Nachmittag wurden denn auch sehr kritische Stimmen aus dem europäischen Parlament laut. Das Paket sei "sehr enttäuschend", erklärte die Fraktionschefin der Sozialdemokraten in Straßburg, Iratxe Garcia, nach einer Sitzung in Straßburg. Die Sozialdemokraten wollten das Spitzenkandidaten-Prinzip, wonach nur einer der Kandidaten der Europawahlen Chef der Brüsseler Behörde werden darf. "Wir wollen nicht, dass es stirbt", betonte Garcia. Hält der Widerstand an, droht eine institutionelle Krise. Denn der Rat schlägt den Kandidaten zwar vor, das Parlament muss ihn aber wählen. Dafür gilt eine Mehrheit von Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberalen und Grünen als nötig.

Widerstand wurde auch bei Christdemokraten und Grünen deutlich. Etliche EVP-Abgeordneten äußerten sich kritisch, ohne zitiert werden zu wollen. Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke sagte zu Reuters: "Dieses Verfahren ist grotesk." Das Parlament werde dieses Paket auf keinen Fall blind absegnen, kündigte sie an. Das neue EU-Parlament wird am Mittwoch seinen neuen Präsidenten wählen.

IWF-Chefin Christine Lagarde erklärte, sie fühle sich geehrt, für den Posten des EZB-Präsidenten vorgeschlagen worden zu sein. Sie wolle während des Nominierungszeitraums vorübergehend ihre Aufgaben als Chefin des Internationalen Währungsfonds ruhen lassen.

(AWP/Reuters)