Europa-Rede in rauem Klima: Italiens Regierungschef im EU-Parlament

Mitten in einer diplomatischen Krise mit Frankreich will Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte eine Rede zur Zukunft Europas halten. Der Chef der populistischen Regierung aus rechter Lega und europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung wird am Dienstag (17.00 Uhr) im EU-Parlament in Strassburg mit den Abgeordneten debattieren.