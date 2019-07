Europa will wieder IWF-Chef stellen - Suche für Lagarde-Nachfolge

Die EU will wieder Anspruch auf den IWF-Chefposten erheben. Es müsse ein Europäer an die Spitze des Internationalen Währungsfonds rücken, sagte die spanische Finanzministerin Nadia Calvino am Montag in Brüssel. Ähnlich äusserte sich auch sein französischer Kollege Bruno Le Maire. Die EU müsse sich rasch auf einen Namen verständigen, sagte er.