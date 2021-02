Europäer beraten mit den USA über Atomstreit mit dem Iran

Nach einer weiteren Zuspitzung des Atomstreits mit dem Iran beraten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien am Donnerstag mit den USA über das weitere Vorgehen. Aussenminister Heiko Maas wird dazu nach Paris reisen, wo er sich mit seinen französischen und britischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab treffen wird, wie das Auswärtige Amt in Berlin am Mittwoch mitteilte. Per Video soll im Anschluss US-Aussenminister Antony Blinken zugeschaltet werden.