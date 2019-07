Europäer warnen Iran vor Aushöhlung des Atomabkommens

Die Aussenminister Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens sowie die EU-Aussenbeauftragte haben den Iran im Atomstreit aufgerufen, die zulässige Uranmenge wieder einzuhalten. Sie seien "äusserst besorgt" über Irans Bekanntmachung, dass das Land die im Wiener Atomabkommen festgelegte Begrenzung von Beständen an niedrig angereichertem Uran überschritten hat, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung, die das Auswärtige Amt am Dienstagabend verbreitete. "Wir rufen Iran nachdrücklich auf, seinen Schritt rückgängig zu machen und von weiteren Massnahmen abzusehen, die die Nuklearvereinbarung aushöhlen."