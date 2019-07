Europäer wollen rasch Kandidaten für IWF-Spitze auswählen

Die Europäer wollen bis Monatsende einen gemeinsamen Anwärter für die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze des Weltwährungsfonds bestimmen. Frankreich werde die Kandidatenauswahl steuern, kündigte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Chantilly bei Paris nach Abschluss seines Treffens mit Amtskollegen aus den G7-Industriestaaten an.