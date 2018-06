Nach acht langen Jahren werde das Land aus dem Rettungsprogramm entlassen, sagte Eurogruppenchef Mario Centeno am Freitagmorgen in Luxemburg. "Uns ist bei dieser schwierigen Übung eine sanfte Landung gelungen." Um den Neustart des Landes zu erleichtern, habe man für Athen eine Reihe von Finanzerleichterungen beschlossen. "Die Probleme mit den griechischen Schulden liegen hinter uns", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire. Die Zeit drängt, da Griechenland am 20. August aus dem letzten Rettungsprogramm ausscheidet.

Damit ist eine der größten Belastungsproben für die EU, den Euro und die griechische Bevölkerung überstanden - zumindest vorerst. 2010 verlor das Land wegen eines gigantischen Haushaltsdefizits und einer am Boden liegenden Wirtschaft den Zugang zu den Kapitalmärkten. Seitdem musste Hellas drei Mal gestützt werden mit Multimilliarden-Finanzspritzen. Die europäischen Partner und der Internationale Währungsfonds (IWF) forderten im Gegenzug für die Kredite viele Reformen, vor allem in der Verwaltung und Wirtschaft. Damit bekamen die Griechen beispielsweise erstmals ein Katasteramt für die Eintragung von Grundstücken. Über 450 solcher Projekte seien angepackt worden, sagte Centeno.

Die Euro-Finanzminister - auch Eurogruppe genannt - rangen in Luxemburg bis in den frühen Morgen um die Details der nächsten Schritte. Denn die Probleme sind nach wie vor groß: Der staatliche Schuldenberg ist mit 317 Milliarden Euro beinahe doppelt so hoch wie die Wirtschaftskraft und jeder fünfte Grieche ist arbeitslos. Deshalb beschlossen die Minister gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um das Land auf Jahre hin über Wasser zu halten. Dazu gehören etwa eine Verlängerung der gewährten Kredite sowie eine größere Atempause von zehn Jahren bis zu ihrer Rückzahlung. Gleichzeitig erhält Athen aus dem letzten Programm 15 Milliarden Euro für ein Finanzpolster, um die Finanzmärkte nicht so schnell anzapfen zu müssen.

Den Portugiesen Centeno freute der Erfolg: Wie zuvor sein eigenes Land habe Griechenland seine Wirtschaft saniert und könne nun wieder eigenständig agieren.

(Reuters)