Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der mächtigen Brüsseler Behörde - und Deutschland kam nach mehr als 50 Jahren wieder zum Zug.

Für die CDU-Politikerin votierten 383 Abgeordnete. Bei derzeit 747 EU-Abgeordneten lag die absolute Mehrheit bei 374 Stimmen. Bei der geheimen Wahl galten vor allem die Sozialdemokraten mit 154 Vertretern und die 108 starke Gruppe der Liberalen als Zünglein an der Waage.

In ihrer Bewerbungsrede im Strassburger EU-Parlament hatte von der Leyen am Morgen in drei Sprachen die Einheit der Europäischen Union beschworen. Die deutsche Verteidigungsministerin, die am Mittwoch von diesem Amt zurücktreten will, versprach dabei unter anderem ein CO2-neutrales Europa bis 2050 und eine europäische Arbeitslosenversicherung.

Die 28 Staats- und Regierungschefs der EU hatten die CDU-Politikerin vor zwei Wochen nominiert, obwohl sie nicht zu den von den Parteien für die EU-Wahl aufgestellten Spitzenkandidaten gehörte. Dieses Vorgehen führte zu viel Kritik, in Berlin gab es Spannungen innerhalb der grossen Koalition, weil sich die Sozialdemokraten in dieser Frage gegen Kanzlerin Angela Merkel stellten. Im Rennen um den Posten als Kommissionschef waren unter anderem der bayerische CSU-Politiker Manfred Weber und der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans unterlegen.

(Reuters)