Der Grund: Es muss eine ganze Reihe von Spitzenpositionen in der Europäischen Union besetzt werden. Eine späte Ernennung eines neuen EZB-Chefs sei ein unter EU-Diplomaten diskutiertes Szenario, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die um Anonymität bat. Die Komplexität der anstehenden Verhandlungen könnte dazu führen, dass die EZB-Position im Herbst zusammen mit der Nachfolge für den Präsidenten des Europäischen Rates beschlossen werde.

Die Politiker der EU müssen 2019 über eine noch nie da gewesene Anzahl hochrangiger Posten entscheiden, zu denen auch die Präsidentschaft der EU-Kommission gehört - das heisseste politische Eisen. Es gibt derzeit keinen Konsens darüber, wer die Positionen erhalten soll. Sie sollten in einem Zuge nach den Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) im Mai entschieden werden, dem bei Berufungsverfahren zu den Spitzenämtern der Kommission eine entscheidende Rolle zukommt.

Der Ausgang der Wahlen zum EP erhöht möglicherweise das Risiko von Konflikten im Sommer, die eine rechtzeitige Einigung auf Positionen wie dem EZB-Spitzenjob verhindern. Draghis nicht verlängerbare Amtszeit endet im Oktober.

Was auch immer in der Nachfolgefrage an der Spitze der EU-Kommission passiere, die EZB-Nachfolgeregelung könne erst danach entschieden werden, sagte Christian Odendahl, Chefvolkswirt bei der Denkfabrik Centre for European Reform in Berlin. "Die Kommission befindet ist politisch in erheblich schwierigerem Fahrwasser. Bei der EZB wird es letztlich auf einen Kuhhandel hinauslaufen. Priorität hat die Angelegenheit nicht."

(Bloomberg/cash)