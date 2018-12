Und dies trotz der Bemühungen der Notenbanker, die Erwartungen, dass eine solche Entscheidung unmittelbar bevorsteht, zu zerstreuen.

Risiken wie Handelsstreitigkeiten, Italiens-Haushaltskontroverse und ein langsameres Wachstum in China machen die Einführung einer dritten Runde von sogenannten gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTROs) zu einem wirksamen Mittel, um "eine Straffung der Kreditbedingungen zu verhindern", argumentieren die Barclays-Analysten in einer Mitteilung. Wie in der vorangegangenen Runde sollten die neuen Darlehen so gestaltet sein, dass sie die Kreditvergabe fördern und nicht zum Kauf von Anleihen verwendet werden.

"Die Fokussierung der TLTRO auf die Stützung der Realwirtschaft sollte das Stigma verringern, das mit der Nutzung der Fazilität durch die Banken verbunden sein könnte", schreiben die Barclays-Strategen Giuseppe Maraffino und Antonio Garcia Pascual. "Der TLTRO-Zinssatz könnte dem Durchschnitt der Leitzinsen während der Laufzeit der Geschäfte - Einlagen- oder Refi-Satz - entsprechen, abhängig davon, ob die Kreditziele erreicht werden."

Die Spekulationen nehmen zu, dass die EZB im nächsten Jahr eine neue Reihe von TLTROs einsetzen könnte, wenn einige Banken für die vorherige Runde der vierjährigen Kredite Ersatz suchen müssen, um die Eigenkapitalvorschriften einzuhalten. Während der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau signalisiert hat, dass derartige Kredite erneut in Betracht gezogen werden könnten, sagte EZB-Chefvolkswirt Peter Praet in der vergangenen Woche, es sei verfrüht, darüber jetzt zu entscheiden. Barclays erwartet eine Ankündigung im Dezember oder Anfang 2019.

Ohne neue TLTROs würden die Fremdkapitalkosten steigen, da Banken Finanzierungen am Markt ersetzen müssen, so Barclays. Stattdessen könnten neue günstige EZB-Mittel sogar bessere Bedingungen für die geldpolitischen Entscheidungsträger schaffen, die Negativzinsen in den nächsten zwei Jahren aufzuheben, heisst es in der Mitteilung.

(Bloomberg)