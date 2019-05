Im Oktober endet die Amtszeit des EZB-Chefs. In Italien hat dies zu Spekulationen geführt, ob er sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wird oder eines Tages ein politisches Amt in seiner Heimat Italien übernimmt. Finanzminister Giovanni Tria sagte letzten Monat, dass Draghi dort einen "grossen Beitrag" leisten könne.

Draghi, der bei seinem Amtsende 72 Jahre alt sein wird, sagte in diesem Monat, dass er "überhaupt keine Pläne" habe. Nach einer über drei Jahrzehnte währenden Karriere als Entscheider in Rom, Washington und Frankfurt ist es jedoch eher unwahrscheinlich, dass Draghi sich endgültig in sein Landhaus in Umbrien zurückzieht.

„Er ist immer noch so voller Energie und Leben, dass ich nicht wirklich sehe, dass er sich zurückzieht, um seine Memoiren zu schreiben", sagte Francesco Papadia, von 1998 bis 2012 Leiter des Bereichs Marktoperationen bei der EZB und jetzt Senior Fellow am Bruegel-Think-Tank in Brüssel. "Ihm stehen im öffentlichen und privaten Sektor alle Wege offen, geschweige denn in der akademischen Welt."

Potenzielle Aufgaben in der Zukunft könnten eine politisches Amt in Italien, die Leitung einer anderen internationalen Institution, oder Stellen an Universitäten, Banken oder anderen Unternehmen weltweit umfassen. Hier ist ein Blick auf Aufgaben, welche in Frage kommen könnten.

Krisen-Technokrat

Italien hatte in Krisenzeiten mehrere von Technokraten geleitete Regierungen, und Draghi wäre im Bedarfsfall gut geeignet.

Eine solche Situation könnte sich sogar unmittelbar nach Ablauf seiner Amtszeit bei der EZB entwickeln, sollte die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte wegen interner Machtkämpfe und Haushaltsprioritäten auseinanderbrechen. Angesichts der Anti-Establishment-Parteien, die im Parlament in Rom die Mehrheit haben, könnte dies für eine von Draghi geführte Regierung jedoch zu früh sein.

Der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi bekräftigte am Samstag seine Aufforderung, dass Draghi als Ministerpräsident dienen solle. "Draghi wäre der richtige Mann für eine verantwortungsvolle Position in Italien", sagte Berlusconi in einem Interview mit der Zeitung Il Mattino aus Neapel.

Palast der Päpste

Draghi hat früher wiederholt verneint, er könnte die EZB vorzeitig verlassen, um italienischer Staatspräsident zu werden. Wenn das aktuelle Staatsoberhaupt Sergio Mattarella seine siebenjährige Amtszeit im Jahr 2022 beendet, wird er nicht die gleichen Beschränkungen haben.

Die Rolle wird traditionell von hochrangigen Staatsmännern besetzt. Als Amtssitz dient der Quirinal-Palast, eine Residenz für Päpste, die auf Roms höchstem Hügel erbaut wurde.

"Wenn das Parlament immer noch die gleiche Zusammensetzung hat, sehe ich nicht, wie Draghi gewählt werden könnte", sagte Papadia. "Wenn es vor 2022 vorgezogene Wahlen gibt und es eine andere Mehrheit im Parlament gibt - vielleicht, wer weiss?"

Globaler Aufpasser

Draghi könnte eine Rolle als Leiter einer anderen internationalen oder europäischen Institution in Betracht ziehen. Allerdings gibt es keine unmittelbare Vakanz.

Eine Rückkehr nach Washington, wo er als Vertreter Italiens bei der Weltbank tätig war, ist eher unwahrscheinlich. Die geschäftsführende Direktorin des Geschäftsführers des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde, kann er nicht beerben, weil er die Altersgrenze der Institution für die Position überschritten hat. Vor kurzem hat ausserdem Augustin Carstens den Top-Job bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich übernommen. Die bei der Europäischen Union zu besetzenden Positionen sind eher für Politiker als für Zentralbanker vorgesehen.

Zurück in die akademische Welt

Draghi studierte in den 1970er Jahren an der Universität La Sapienza in Rom und promovierte am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Von Ende der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre war er Professor an den Universitäten von Trient, Padua und Venedig sowie an der Universität von Florenz.

Eine akademische Rolle wäre für ihn leicht zu bekommen, entweder in Italien oder im Ausland.

Wieder Goldman

Mehrere ehemalige Kollegen von Draghi haben Karriere im Finanzsektor gemacht. Draghi selbst war drei Jahre lang Vice Chairman von Goldman Sachs International.

Eine Rückkehr ins Bankgeschäft würde eine erhebliche berufliche Karenzzeit erfordern. Auch danach könnte es zu Kontroversen kommen, wie sich beim früheren Präsidenten der Europäischen Kommission, Jose Manuel Barroso gezeigt hat, der zu Goldman Sachs wechselte. Dennoch würden Finanzinstitute wahrscheinlich Schlange stehen, um Draghi anzuheuern.

(Bloomberg)