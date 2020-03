Europäischer Schutzschirm für Iran-Geschäfte erstmals genutzt

Nach mehr als einjähriger Vorbereitung hat die von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien gegründete Gesellschaft Instex zur Aufrechterhaltung des Handels mit dem Iran ein erstes Geschäft abgewickelt. Mit dieser ersten Transaktion sei die Ausfuhr medizinischer Güter aus Europa in den Iran ermöglicht worden, teilte das Auswärtige Amt am Dienstag in Berlin mit.