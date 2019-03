Europaparlament sagt Ja zu neuem Urheberrecht mit Artikel 13

(neu: mehr Details und Hintergrund) - Das Europaparlament hat die umstrittene Reform des Urheberrechts ohne Änderungen gebilligt - trotz heftiger Proteste im Internet und auf der Strasse. Auch der besonders umstrittene Artikel 13, der Plattformen wie Youtube stärker in die Pflicht nimmt, fand am Dienstag in Strassburg eine Mehrheit unter den Abgeordneten. Gleiches gilt für das Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Nach der Abstimmung sprachen Kritiker von einem schlechten Tag für die Freiheit im Internet, die Befürworter dagegen von einem positiven Signal an die Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Bundesregierung muss sich voraussichtlich bald schon an die Umsetzung der Richtlinie machen.